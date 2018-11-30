30 Ноября 2018
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Мария Шукшина призывает закрыть шоу "Пусть говорят" и "Прямой эфир": "Это духовно-нравственная война"

Актриса Мария Шукшина (51) призывает покончить с "мракобесием", угнездившимся в ток-шоу типа "Пусть говорят" и "Прямой эфир". В Instagram она рассказала члену экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадиму Манукяну, что ее сыну за участие в такой передаче предлагали миллион рублей, а ей самой – 15 миллионов.

Манукян рассказал, что Госдума направила запрос в ВГТРК с требованием рассказать, как расходуются деньги налогоплательщиков (Первый канал, кстати, депутаты тоже могут попросить отчитаться – недавно телекомпания попросила миллиардные субсидии из госбюджета).

Как сообщает ресурс Дни.Ру, Шукшина поддержала эту инициативу. Она рассказала следующее: "По деньгам скажу Вам то, что знаю лично: моему сыну Макару малаховская передача предлагали 1000 000 руб, мне они готовы были заплатить 15000 000р лишь бы пришла. Но ходить на это мракобесие, себя не уважать... Там платят абсолютно ВСЕМ участникам шоу, для многих, кого вы там видите постоянно, это превратилось в очень хороший источник дохода! И самое главное – чем больше грязи, тем больше платят! И это уже не "кухонные разборки", это целенаправленная ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ВОЙНА, направленная на моральное разложение ВСЕГО общества! Вот, что страшно-то!!!!!!".

Стоит отметить, что, например, на сайте Change.org только за текущий год можно найти с десяток петиций с требованием закрыть шоу "Пусть говорят" и "Прямой эфир". Петиции подписаны тысячами пользователей. Впрочем, это число не сравнить с рейтингами, которые выдают упомянутые шоу.

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Мария Шукшина призывает закрыть шоу "Пусть говорят" и "Прямой эфир": "Это духовно-нравственная война"

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Теги: мария шукшина, пусть говорят, прямой эфир, проверка, бюджетные средства



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