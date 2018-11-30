30 Ноября 2018
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Политика Дальневосточный ФО

Сахалинские депутаты попросили президента о врио губернатора

Областная дума Сахалина направила обращение президенту России, в котором депутаты называют ситуацию в регионе "критической" и просят в "скорейшем времени" назначить врио губернатора.

Как сообщили Накануне.RU в Думе региона, обращение подписано спикером парламента единороссом Андреем Хапочкиным. В обращении депутаты называют ситуацию в регионе "критической", в связи с тем что с 26 сентября, когда экс-глава региона Олег Кожемяко был назначен врио главы Приморья, регион остается без руководителя. Народные избранники напоминают, что глава Сахалина "как высшее должностное лицо и глава правительства обладает полномочиями, исполнение которых другими органами госвласти или должностными лицами невозможно".

Особое беспокойство у парламентариев вызывает принятие бюджета региона на 2019 год. В соответствии с федеральным и областным законодательством, глава области должен внести проект бюджета региона на 2019 год не позднее 1 ноября текущего года. "Существуют опасения, что в оставшийся период времени у органов государственной власти не будет возможности до 31 декабря 2018 года пройти процедуры по рассмотрению, обсуждению и принятию проекта бюджета"— говорится в обращении к Владимиру Путину.

Как подчеркивают сахалинские депутаты, последний срок внесения проекта бюджета — 12 декабря, по истечении которого бюджет в текущем году однозначно не будет принят. В этом случае регион будет жить по параметрам бюджета прошлого года.

Как сообщает "Коммерсант", в КПРФ, которая инициировала обращение, говорят, что у экс-губернатора Олега Кожемяко, назначенного врио главы Приморья, "непростая ситуация» в новом регионе и на Сахалине "опасаются его возвращения". Эксперты объясняют появление обращения еще и слухами о возможном присоединении области к Приморью, а проблемы с бюджетом называют только поводом для того, чтобы напомнить центру "о своем существовании".

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Сахалинские депутаты попросили президента о врио губернатора

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Теги: Сахалин, губернатор, Владимир Путин, бюджет



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