Малайзийский премьер не смог подтвердить данные о свадьбе короля в Москве

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад сообщил, что не может подтвердить информацию о том, что король Мухаммад V женился в Москве на победительнице конкурса "Мисс Москва — 2015" россиянке Оксане Воеводиной.

"У меня нет имени или официального подтверждения. Я не могу ничего сказать", — заявил премьер.

Ранее сообщалось, что торжество состоялось в концертном зале Барвиха Luxury Village в Подмосковье 22 ноября. Застолье проходило без алкоголя, а вся еда была халяльной. Невеста вышла к публике в русском наряде, а ее жених — в малайзийской традиционной одежде.



По словам источников, король более года регулярно навещал в России свою невесту.

Король Мухаммад V взошел на престол в 2016 году. Он был прежде женат один раз, до свадьбы с российской невестой он был в разводе более 10 лет, сообщает РИА "Новости".