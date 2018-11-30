30 Ноября 2018
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Происшествия Южный ФО

В Краснодаре ликвидирован злоумышленник, открывший стрельбу по сотрудникам Росгвардии

В Краснодаре неизвестный в Краснодаре открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и был ликвидирован.

Как сообщил официальный представитель войск Валерий Грибакин, в результате стрельбы двое бойцов получили ранения. Ответным огнем нападавший был уничтожен. Мужчина подошел к автомобилю Росгвардии, в котором находились двое сотрудников, и начал стрелять через стекло. В это время один из сотрудников вышел из машины и уничтожил злоумышленника. При этом боец сам был ранен в руку. Личность стрелявшего устанавливается. Оба пострадавших госпитализированы.

По некоторым данным, одному из пострадавших потребовалась операция, сообщает ТАСС.

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ — федеральный орган исполнительной власти, который был создан 5 апреля 2016 года. Росгвардия является центральным органом управления Войсками национальной гвардии Российской Федерации, созданных на основе Внутренних войск МВД России.

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В Краснодаре ликвидирован злоумышленник, открывший стрельбу по сотрудникам Росгвардии

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Теги: Росгвардия, стрельба



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