Сотрудники ФСБ задержали двоих боевиков, которые в 2000 году в Чечне напади на роту псковских десантников

Сотрудники ФСБ России задержали двоих участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые обвиняются в вооруженном нападении на псковских десантников в 2000 году.

Нажмудин Дудиев 1975 года рождения и Ибрагим Донашев 1977 года рождения сейчас находятся на допросе, скоро им предъявят обвинение, сообщили Накануне.RU в Центре общественных связей ФСБ.

Напомним, 29 февраля 2000 года банда боевиков напала на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в Чечне. Бой шел до утра 1 марта - погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения. Потери боевиков составили около 700 человек.