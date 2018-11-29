Звезды российского шоу-бизнеса едут в Курган открывать в "Hyper City" "Ленту" и McDonald’s

Курган дождался открытия самого большого в регионе торгового центра - 15 декабря свои двери для горожан и гостей Зауралья откроет обновленный ТРЦ "Hyper City".

На открытие везут звезд российского шоу-бизнеса - группу "MBAND" и певицу Юлианну Караулову.

Концепция нового ТРЦ - интересная. Это будет своеобразный "Город в городе". Там появятся свои парки и бульвары, улицы и арт-кварталы, а также парк развлечений для всей семьи "Zамания". Помимо этого в торговом центре появятся магазины известных брендов, которых до этого в Кургане не было.

В новом торговом центре появится также гипермаркет "Лента" площадью более 7 тыс. 600 квадратных метров. Однако самой главной "фишкой" станет появление на фуд-корте ресторанов "McDonald’s" и "Burger King".



Открытие планируется с самого утра - для посетителей будут организованы викторины и конкурсы с призами, семейная анимационная программа, бесплатный аквагрим.