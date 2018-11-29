Дело о побеге из-под стражи членов "банды ГТА" готовятся передать в суд

Следственный комитет завершил работу по уголовному делу о побеге из-под стражи участников так называемой "банды ГТА". Его готовят к передаче в суд.

Напомним, 1 августа 2017 года члены группировки открыли стрельбу в здании Московского областного суда, обезоружив конвоиров в лифте. Преступников остановили силовики, которые обеспечивали безопасность на процессе по другому делу - бывшего главы администрации южноуральского города Миасс Виктора Ардабьевского. В результате трое нападавших были убиты на месте, еще один скончался в больнице.

Впоследствии к уголовной ответственности по статье "халатность" были привлечены командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по Московской области, заместитель командира взвода и двое старших полицейских конвоя.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, были изучены все обстоятельства нападения, а также установлены причины и условия, способствовавшие его совершению. Собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. После этого его передадут в суд.

Напомним, в августе этого года члены "банды ГТА" получили пожизненное лишение свободы.