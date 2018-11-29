На Ямале экс-глава некоммерческого фонда получил три года за присвоение 15,5 миллионов

На Ямале окружной суд оставил в силе приговор бывшему директору окружного инновационно-технологического центра "Старт" из Губкинского Игоря Гануса, который наказан за присвоение денег некоммерческой организации в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Напомним, Ганус в апреле 2015 г. незаконно премировал самого себя в сумме годового среднемесячного заработка при увольнении: главный бухгалтер, исполняя указание директора, перевела ему 2,7 млн руб., которыми подсудимый распорядился по-своему. Ранее в прокуратуре также заявляли, что в 2008-15 гг. присвоил 15 млн 500 тыс. руб. Потратил он их по-своему: в частности, купил дорогое жилье в Губкинском.

Губкинский районный суд наказал Гануса тремя годами колонии общего режима и штрафом в 500 тыс. руб. Приговор оставил в силе окружной суд.