29 Ноября 2018
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Экономика В России

Выплаты по ОСАГО могут увеличиться

Депутаты Госдумы предложили не учитывать износ запчастей при страховой выплате по ОСАГО. Проект в "нижнюю палату" федерального собрания внести депутаты "Справедливой России", передает корреспондент Накануне.RU.
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Сейчас денежные выплаты по ОСАГО рассчитываются с учетом износа - вычета из выплаты за то, что старые детали меняются на новые. В настоящее время денежные выплаты рассчитываются с учетом износа деталей, который может составлять до 50% стоимости новых запчастей. Вместе с тем при возмещении в натуральной форме, которая после поправок стала приоритетной, износ не учитывается

Из-за учета износа в выплатах складывается ситуация, когда компенсация не покрывает стоимость ремонта авто.

Как сообщало Накануне.RU, получить денежную компенсацию вместо натурального возмещения ущерба можно в случае полного уничтожения автомобиля, превышения стоимости ремонта над лимитом выплаты ОСАГО, а также в ДТП со смертельным исходом.

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Выплаты по ОСАГО могут увеличиться

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Теги: ОСАГО, госдума,



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