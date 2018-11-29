Бойца МакГрегора лишили водительских прав и оштрафовали за быструю езду

Известный боец смешанных единоборств (ММА) Конор МакГрегор лишен водительских прав за превышение скорости.

По данным ирландских правоохранителей, МакГрегор разогнался на своем Range Rover до 154 км/ч на участке дороги с ограничением скорости до 100 км/ч. Позже выяснилось, что это был не первый случай, когда скандальный боец попался на нарушении правил. В результате Конора оштрафовали на 1 тысячу евро и лишили водительских прав на полгода, сообщают "Вести".

Напомним, в июле этого года МакГрегору вынесли приговор за инцидент с нападением на автобус в Нью-Йорке. Тогда ирландец получил всего лишь несколько дней общественных работ.