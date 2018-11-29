Телеведущая пожаловалась на гнилые продукты по цене космической ракеты в элитном московском магазине

Экс-участница "Дома-2", телеведущая Алена Водонаева (36) рассказала на своей странице в Instagram о "гнилых" фруктах, обнаруженных в одном из продуктовых магазинов столицы, позиционирующих себя как премиум-класс.

Во-первых, шокирует сама стоимость товара: авокадо продается по 880 рублей за килограмм. Да и программа лояльности явно рассчитана на весьма богатых людей.

По ее словам, она приобрела скидочную карту за 10 тысяч рублей сроком на один год.

"Вопрос: Я её (карту) купила для того, чтобы вот такой "убитый горем" авокадо с десяти процентной скидкой брать?" - жалуется Алена и демонстрирует в кадре сморщенный плод авокадо не первой свежести.

Телеведущая добавила, что в ответ на претензию ей "из подсобки принесли "новенький". "Ну чистые 90-е же!" - возмутилась она.

И также пожаловалась на "забродившие свежевыжатые соки".

По ее словам, "за такие деньги, сервис хочется получать равнозначный".