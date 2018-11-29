В бюджете Челябинской области заложили миллиарды на исторический парк и саммиты. Власти ждут фантастический рост ВРП

Депутаты заксобрания приняли в первом чтении проект бюджета на 2019 г. и плановый период. 45 депутатов проголосовали за принятие, четверо были против, передает корреспондент Накануне.RU.

Министр финансов региона Андрей Пшеницын, представляя проект бюджета, отметил, что за основу взят максимальный вариант прогноза социально-экономического развития Челябинской области до 2034 г.

Согласно законопроекту, доходы бюджета на 2019 г. составят 166,5 млрд руб., расходы – 171,5 млрд руб. Дефицит – 5 млрд руб. При этом дефицит бюджета формируется без привлечения кредитных средств.

Собственные доходы бюджета на 2019 г. планируются в размере 143,5 млрд руб., что составляет 86% от общего размера. Федеральные средства запланированы в размере 32 млрд руб.

35% расходов или 59,8 млрд руб. будет направлено на образование, здравоохранение, спорт и культуру. 57,8 млрд руб. выделено в сфере социальной защиты населения. В том числе, предусмотрены средства на новые направления: закупка современных противоопухолевых лекарств для медучреждений, развитие санитарной авиации, создание регионального исторического парка "Россия – моя история" в Челябинске.



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30,6 млрд руб. выделено на инфраструктурное и экономическое развитие региона, в том числе на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС.

В ходе обсуждения законопроекта лидер челябинских коммунистов Игорь Егоров поинтересовался, почему при разработке бюджета брался рост ВРП на 4,8%, учитывая, что в текущем году рост ВРП, по разным оценкам, составил от 1,2 до 1,8%.

"Что станет таким серьезным драйвером экономики, что позволит нам увеличить валовый региональный продукт практически в 2,5 раза?" - спросил Егоров.

Министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников объяснил, что все цифры основаны на расчетах, и пообещал позже предоставить развернутую справку.

"Мы закладывали в основу роста нашего валового регионального продукта прежде всего национальные проекты. Мы проанализировали те направления, которые будут финансироваться из федерального бюджета, а там речь идёт о триллионах рублей. Прежде всего это инфраструктурные проекты. В этих проектах достаточно значительная доля затрат может быть использована нашими системообразующими предприятиями. Это металлоемкие проекты, где будет задействована наша отрасль металлургии, отрасль строительных материалов, химической промышленности и так далее. Мы готовы развернутый анализ предоставить. Кроме того, по на нашему анализу, у нас есть полный реестр инвестиционных проектов, которые будут реализовываться на территории Челябинской области. И эта сумма составляет 765 млрд руб. в период", - сообщил министр.

Спикер ЗСО Владимир Мякуш попросил главу минэкономразвития в течение недели предоставить эту справку.