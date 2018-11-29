Зауральский водитель отправится в тюрьму за то, что после лишения прав повторно сел пьяным за руль

Житель Мокроусовского района отправится в тюрьму за повторное управление машиной в пьяном виде.

В феврале этого года суд уже лишил мужчину прав за пьяную езду и назначил ему 360 часов обязательных работ, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Летом этого года мужчина решил вновь прокатиться пьяным, его остановили сотрудники полиции. Дышать в трубочку нарушитель отказался, однако это не спасло его от повторного наказания.

Решением суда ему назначено 10 месяцев в колонии.