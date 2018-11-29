29 Ноября 2018
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Происшествия Сибирский ФО

На пожаре в Иркутской области погибли трое детей возрастом один, два и три года

Трое детей погибли на пожаре в Иркутской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, все случилось сегодня утром в одном из частных домов по улице Коммунистической в селе Худоеланском Нижнеудинского района: в огне погибли трое детей возрастом один, два и три года. По предварительным данным, они скончались в результате отравления угарным газом.

Известно, что взрослых в момент пожара дома не было. Причины возгорания сейчас устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

пожар в Иркутской области(2018)|Фото: Следственный комитет РФ

Фото с места трагедии

Кроме этого, следователи СКР проверят условия, в которых проживали погибшие дети, и стояла ли данная семья на учете в социальных службах как неблагополучная. Также будет дана юридическая оценка действиям или бездействию чиновников, в компетенцию которых входит контроль за условиями жизни детей.

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На пожаре в Иркутской области погибли трое детей возрастом один, два и три года

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Теги: Иркутская область, дом, дети, пожар



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