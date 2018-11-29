29 Ноября 2018
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Общество Челябинская область

Опрос: челябинцы индифферентно относятся к уличной торговле

Уличная торговля никаким образом не трогает жителей Челябинска, респонденты, опрошенных социологами, разделились примерно в равных долях на тех, кому это безразлично, противников и сторонников. Опрос проводили специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии челябинского филиала РАНХиГС, передает корреспондент Накануне.RU.
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32% опрошенных заявили, что положительно относятся к уличной торговле (с лотков и ящиков), еще 33,3% сказали, что вопрос им безразличен. Вместе с тем, 32,3% челябинцев настроены против торговли на улице в любой форме, еще 2,5% вообще затруднились ответить.

Опрос проводился в Челябинске в конце сентября – начале октября, всего было опрошено 700 человек. На фоне непримиримых заявлений челябинской мэрии о необходимости очистить Челябинск даже от большинства торговых объектов нестационарного плана (киоски и ларьки), отношение горожан к проблеме явно заставляет задуматься. Одна из рекомендаций челябинских социологов чиновникам – не рубить с плеча, а постараться привести стихийные места в более или менее цивилизованный вид.

Ушедший неделю назад в отставку градоначальник Евгений Тефтелев запомнился горожанам в том числе и борьбой с нелегальными киосками и торговлей, пытаясь вместе с подчиненными привести Челябинск в благопристойный вид к моменту проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. По заявлению Тефтелева, с гостевых маршрутов необходимо было убрать до 300 объектов, о печальных результатах этой работы мы рассказывали.

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Опрос: челябинцы индифферентно относятся к уличной торговле

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Теги: Евгений Тефтелев, РАНХиГС, опрос, уличная торговля



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