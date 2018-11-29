29 Ноября 2018
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Общество За рубежом

Квентин Тарантино женился на израильской певице

Известный режиссер Квентин Тарантино (55) впервые официально вступил в брак. В среду вечером он связал себя узами брака с 35-летней израильской моделью и певицей Даниеллой Пик. Церемония прошла в Лос-Анджелесе. По данным Page Six, сама регистрация была скромной, а вот свадьба получилась традиционной, с гостями и банкетом.

Тарантино и Пик познакомились восемь лет назад. Квентин представлял в Израиле свой новый фильм "Бесславные ублюдки" и встретил Даниеллу. О помолвке пара объявила в 2017 году.

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Даниелла на девичнике

По слухам, пара не прочь и детей завести. "Ее (Даниеллы) семья оказывает на девушку давление, мол, у твоей сестры уже есть деты, ты должна ее догнать", - пишет издание со ссылкой на собственный источник в окружении молодоженов. И вот уже сама Даниелла намекнула Квентину, что "ее часы тикают". Кстати, Даниелла – дочь известного израильского поп- и рок-певца, композитора Цвика Пика. Он, например, является автором песни "Дива", победившей на "Евровидении" в 1998 году.

Несмотря на то, что Тарантино до сих пор не был женат, у него были отношения со множеством известных женщин, включая актрису Миру Сорвино, режиссёров Эллисон Андерс и Софию Копполу, актрис Джули Дрейфус и Шэр Джексон и комедийных актрис Кэти Гриффин и Маргарет Чо. Также были слухи о его отношениях с Умой Турман, которые Тарантино опроверг, сообщив, что у них только платонические отношения.

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Квентин Тарантино женился на израильской певице

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Теги: квентин тарантино, даниелла пик, свадьба, израиль



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