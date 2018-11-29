В Зауралье пьяная мать подожгла дом своего сына, семья с детьми осталась без крова

В Белозерском районе Курганской области женщину будут судить за то, что она подожгла дом собственного сына.

Инцидент произошел в апреле этого года, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Пьяная женщина после ссоры со своей невесткой, желая отомстить, подожгла дом, в котором ее сын жил вместе с женой и двумя детьми. В результате семья лишилась крыши над головой и абсолютно всего имущества.

Женщине грозит до 5 лет тюрьмы, уголовное дело передано в районный суд.