В Таиланде, по запросу властей США, задержан гражданин России

Россиянин Антон Богданов 1985 года рождения задержан в международном аэропорту острова Пхукет полицией Таиланда по запросу США.

Как сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Пронин, мужчина приехал отдыхать с женой. "Богданову разрешили уведомить посольство, и он сообщил мне по телефону, что задержание осуществляли таиландские полицейские, однако при этом присутствовал сотрудник ФБР США", — сообщил дипломат.

В тот же день россиянина доставили в Бангкок в полицейское управление по борьбе с преступностью. В полицейском рапорте о задержании говорится, что Пронин был задержан по запросу США о его экстрадиции. В чем именно обвиняется россиянин в США, в полицейских документах не сказано, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в 2008 году, на основании ордера, выданного местным судом по запросу США, в Таиланде был задержан россиянин Виктор Бут. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке

"Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической организацией. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере $15 млн.