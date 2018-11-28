В Наро-Фоминске два сотрудника полиции обвиняются в получении взятки

В подмосковном Наро-Фоминске возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников Селятинского отдела полиции УМВД России, обвиняемых в получении взятки. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По предварительным данным, в сентябре замначальника отдела совместно с участковым уполномоченным, а также неустановленными должностными лицами того же учреждения, получили денежные средства в размере 160 тыс. рублей от жителей ближнего зарубежья за непривлечение их к уголовной ответственности.

Дело против сотрудников полиции возбуждено по п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Замначальника отдела задержан и допрошен. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Участковый уполномоченный скрылся от следствия, его местонахождение устанавливается.

Расследование уголовного дела продолжается.

