В Омске повысили цены на проезд и выпустили конфеты с Колчаком. Депутаты устроили скандал

Омске установили самый тариф на проезд в транспорте. Как рассказали Накануне.RU в аппарате омского отделения КПРФ, ранее в местную РЭК уже подавались заявки на повышение тарифов от транспортников, при этом некоторые требовали повысить до 50 рублей, но их удавалось "отбивать" и вот сегодня на очередной сессии Гордумы депутаты все-таки проголосовали за повышение цены на проезд до 30 рублей за наличные и 25 при оплате электронным проездным. Отметим, что ранее в муниципальном транспорте стоимость проезда составляла 50 рублей, 25 рублей в частном транспорте и 19 рублей при оплате проездным.

Оппозиционные депутаты из ЛДПР и КПРФ устроили скандал на заседании. Депутат КПРФ Кирилл Курятников пришел в зал с плакатом и провел там пикет. Коммунист Иван Федин вскочил с места на выступлении директора департамента Александра Вялкова и прервал его выступление пламенной речью. Попала в прицел мэр Омска, которая также вступила в перепалку с Фединым.

"Депутат КПРФ Иван Федин сделал замечание мэру Омска Оксане Фадиной за слово "кэш", которая она употребила когда объясняла о наличных потоках денег в пассажирских перевозках. Председатель Горсовета Владимир Корбут "приказал" отключить Федину микрофон, а Фадина извинилась за свои Американизмы", - пишет телеграмм-канал ОмГорСовет.

Сам депутат Иван Федин в разговоре с корреспондентом Накануне.RU объяснил, что депутаты были недовольны не только повышением цен на проезд, кроме этого депутаты голосовали против городского бюджета в целом и.. обсуждали личность Колчака.

"Мы голосовали против маленького бюджета. Рассматривали вопрос о предоставление безвозмездного пользования муниципальных помещений комитетам общественного самоуправление и для "Единой России". Был также поднят вопрос о повышении стоимости проезда, а еще неожиданно появилась фигура Колчака. Предлагалось разрешить местному производителю шоколада использовать на этикетках герб города Омска вместе с историческими справками о личностях, живших в нашем городе. И вот на Карбышева (в этих справка отводилась одна строчка, а под Колчака почти пять. И личность его в целом очень выпячивалась", - объяснил Федин.

Наблюдатели же успели отметить, что за долгую историю городского самоуправления это было один из самых заметных скандалов в стенах Гордумы.

В итоге фракция "ЕР", которая имеет в городском парламенте квалифицированное большинство, приняла и бюджет и повышение стоимости проезда. Администрация региона, которую возглавляет губернатор Александр Бурков из "Справедливой России" в свою очередь сделала компромиссное заявление о том, что в бюджете нет денег дотировать низкие цены на проезд, однако областное правительство постарается сохранить льготы для незащищенных слоев населения.