"Педагогическое образование – системообразующий институт нации": Сергей Рукшин получил звание народного учителя РФ

Заместитель директора, руководитель центра математического образования Президентского физико-математического лицея №239 Санкт-Петербурга, профессор кафедры Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена Сергей Рукшин получил почетное звание "Народный учитель Российской Федерации", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Вчера президент РФ Владимир Путин вручил ордена, медали, знаки о присвоении почетных званий выдающимся гражданам России – работникам образования, промышленности, сельского хозяйства, деятелям науки, здравоохранения, культуры, спортсменам и тренерам.

"Все вы благодаря труду, таланту добились высот в профессии и, что крайне важно, вдохновляете других увлеченностью своим делом, постоянным творческим поиском, уникальными достижениями и, конечно, искренней заботой о России, личной ответственностью за мир в нашей стране, за ее процветание", - сказал глава государства.

Сергей Рукшин поблагодарил Владимира Путина за награду.

"Большая честь для меня получить награду из рук руководителя государства, при котором страна не только, как говорили, поднялась с колен, но и встает во весь рост. В обществе появилось настроение, что все трудности и неприятности являются временными, а преграды – преодолимыми", - сказал Народный учитель РФ.

По мнению Сергея Рукшина, ключ к решению всех проблем государства – в полноценном педагогическом образовании.

"Именно оно оказывается не услугой, а, безусловно, системообразующим институтом нации. Благодаря этому мы надеемся, что наши талантливые учителя, безусловно, в регионах найдут достойных учеников, которые будут способствовать не только успехам высших достижений в культурных центрах, но и развитию региональных вузов, региональной экономики, а с ней и всей страны", - заявил профессор.

В заключительном слове президент прокомментировал выступление Сергея Рукшина.

"Коллега говорил, что считает трудности, с которыми мы сталкиваемся, временными. Я хочу с вами пополемизировать. Чем дальше мы идем, чем выше забираемся, тем больше будет трудностей, но залог того, что мы их всегда преодолеем и сделаем это блестяще, это такие люди как вы, ваши учителя и ваши ученики", - сказал Путин.

Напомним, что впервые почетное звание "Народный учитель России" Сергей Рукшин получил в прошлом году.