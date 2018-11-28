"Педагогическое образование – системообразующий институт нации": Сергей Рукшин получил звание народного учителя РФ

28 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Образование Центральный ФО В России

"Педагогическое образование – системообразующий институт нации": Сергей Рукшин получил звание народного учителя РФ

Заместитель директора, руководитель центра математического образования Президентского физико-математического лицея №239 Санкт-Петербурга, профессор кафедры Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена Сергей Рукшин получил почетное звание "Народный учитель Российской Федерации", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.
Читайте также:

Вчера президент РФ Владимир Путин вручил ордена, медали, знаки о присвоении почетных званий выдающимся гражданам России – работникам образования, промышленности, сельского хозяйства, деятелям науки, здравоохранения, культуры, спортсменам и тренерам.

"Все вы благодаря труду, таланту добились высот в профессии и, что крайне важно, вдохновляете других увлеченностью своим делом, постоянным творческим поиском, уникальными достижениями и, конечно, искренней заботой о России, личной ответственностью за мир в нашей стране, за ее процветание", - сказал глава государства.

Сергей Рукшин поблагодарил Владимира Путина за награду.

"Большая честь для меня получить награду из рук руководителя государства, при котором страна не только, как говорили, поднялась с колен, но и встает во весь рост. В обществе появилось настроение, что все трудности и неприятности являются временными, а преграды – преодолимыми", - сказал Народный учитель РФ.

По мнению Сергея Рукшина, ключ к решению всех проблем государства – в полноценном педагогическом образовании.

"Именно оно оказывается не услугой, а, безусловно, системообразующим институтом нации. Благодаря этому мы надеемся, что наши талантливые учителя, безусловно, в регионах найдут достойных учеников, которые будут способствовать не только успехам высших достижений в культурных центрах, но и развитию региональных вузов, региональной экономики, а с ней и всей страны", - заявил профессор.

Владимир Путин, Сергей Рукшин(2018)|Фото: edu.gov.ru

В заключительном слове президент прокомментировал выступление Сергея Рукшина.

"Коллега говорил, что считает трудности, с которыми мы сталкиваемся, временными. Я хочу с вами пополемизировать. Чем дальше мы идем, чем выше забираемся, тем больше будет трудностей, но залог того, что мы их всегда преодолеем и сделаем это блестяще, это такие люди как вы, ваши учителя и ваши ученики", - сказал Путин.

Напомним, что впервые почетное звание "Народный учитель России" Сергей Рукшин получил в прошлом году.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Педагогическое образование – системообразующий институт нации": Сергей Рукшин получил звание народного учителя РФ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сергей рукшин, владимир путин, почетное звание, народный учитель рф, награда, образование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 1935

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети