28 Ноября 2018
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В Тюмени стартует II Всероссийский Smart City & IoT Хакатон

В Тюменском индустриальном университете с 30 ноября по 2 декабря второй раз пройдет Всероссийский Smart City & IoT Хакатон, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

Мероприятие представляет собой 48-часовой непрерывный марафон разработчиков систем в сфере компетенций "Умный город" (Smart City), "Интернет вещей" (IoT) и "Большие данные" (Big Data). Оно нацелено на создание инновационных устройств и приложений, которые повысят экономическую эффективность, безопасность и комфортность российских городов. Участники смогут реализовать идею, довести ее до прототипа устройства или системы.

Руководитель Центра компетенций Интернета вещей и Smart City ТИУ Василий Смоленцев сообщил, что участники мероприятия приедут в Тюмень со всей России.

В этом году основными темами хакатона стали: "Интеллектуальная транспортная система"; "ЖКХ", "Городские информационные (IT) сервисы"; "Открытые данные"; "Сервисы сети Интернета вещей"; "Искусственный интеллект и машинное обучение"; "Большие данные".

Призовой фонд конкурса — более 1 000 000 рублей. Главный приз — 250 000 рублей.

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В Тюмени стартует II Всероссийский Smart City & IoT Хакатон

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Теги: II Всероссийский Smart City & IoT Хакатон, инновации, разработки



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