28 Ноября 2018
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Общество Крым

День Героев Отечества в Крыму отметят концертом и турниром по дзюдо

Ко Дню Героев Отечества в летней столице Крыма - Ялте - подготовлен целый ряд мероприятий.
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Напомним, День Героев Отечества в России празднуют 9 декабря. Так, 7 декабря в Ялтинском центре культуры будет организован традиционный праздничный концерт, посвященный памятной дате, и в этот же день в Алупкинской школе №1 пройдет II региональный конкурс патриотической песни "Пою тебе, моя Россия".

В свою очередь, сотрудники Ялтинского историко-литературного музея подготовили мультимедийную программу "Отечеством своим горжусь!", а в Алупкинском спортивном клубе "Олимп" пройдут соревнования по дзюдо. В школах пройдут торжественные линейки, посвященные Дню Героев Отечества: память павших почтят минутой молчания.

Кроме этого, в библиотеках образовательных учреждений будут подготовлены тематические выставки, посвященные подвигам героев, а в музеях, в том числе школьных, организованы тематические экскурсии. Также запланировано проведение тематических слайд-презентаций, "круглых столов", бесед и видеопросмотров. А для ветеранов Великой Отечественной подготовят концерты силами местных творческих коллективов, пишет Infox.ru.

Напомним, недавно в Ялте была создана координационная комиссия по популяризации Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса. Ее представители планируют сделать комплекс ГТО модным.

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День Героев Отечества в Крыму отметят концертом и турниром по дзюдо

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Теги: День Героев Отечества, Ялта, Крым



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