СМИ: В администрацию губернатора Свердловской области нагрянули силовики – расследуют громкое дело о мошенничестве

Следственные органы проводят проверку в администрации губернатора Свердловской области по громкому делу о хищении элитного жилья - в деле могут быть замешаны чиновники, занимавшие посты в региональном правительстве с 1996 по 2011 год. Об этом изданию РБК рассказал источник в МВД.

По данным издания, проверку проводит Главное следственное управление регионального ГУ МВД. В главке это опровергли, но подтвердили, что такое уголовное дело было в разработке, и расследование уже окончено.

"Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области такую проверку не проводит. Уголовное дело, которое расследовало главное следственное управление регионального полицейского главка, фигурантом этого дела является вышеназванный человек, уже завершено. Обвинительное заключение направлено в прокуратуру, после чего оно будет направлено для рассмотрения по существу в суд", - пояснил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По информации СМИ, бывший бизнесмен и депутат Сергей Капчук написал заявление в прокуратуру, после чего и началась проверка. Он попросил повторно расследовать его дело, "сфабрикованное в 2001 году по анонимному заявлению", и сообщил информацию о других объектах недвижимости, которые были куплены на деньги областного бюджета. По словам Капчука, с 1996 года администрация свердловского губернатора Эдуарда Росселя якобы практиковала схему с передачей государственных квартир в собственность чиновников с оплатой 30% от их балансовой стоимости.

В своем заявлении Капчук говорит, что в феврале 1996 года управляющий делами губернатора Сергей Туруновский якобы приобрел у компании ЗАО "Гута Финанс" особняк на Нежинской улице по заниженной цене - 110 тыс. руб. (неденоминированные 110 млн руб.). Эта стоимость была указана в договоре купли-продажи. ЗАО "Гута Финанс" входила в группу компаний "Гута", президентом которой являлся Юрий Петров - бывший первый секретарь Свердловского обкома КПСС и друг Эдуарда Росселя.

В материалах прокурорской проверки, которые есть у РБК, сообщается, что в ноябре 2009 года квартира на Нежинской улице была переведена в собственность ГУП "Монетный щебеночный завод" правительства Свердловской области. В мае 2012 года одну из квартир продали частному лицу из Тульской области, а потом перепродали другому физлицу из Москвы. Остальная часть особняка регионального представительства оказалась в залоге в ОАО "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнеса", была передана ГУП "Монетный щебеночный завод" и продана ООО "Телми", 100% которого принадлежат кипрскому офшору "Харгью Холдинг ЛТД", пишет РБК.

В департаменте информационной политики Накануне.RU не прокомментировали данную ситуацию, сообщив, что "департамент не располагает информацией о каких-либо проверках".

Стоит отметить, что сам Сергей Капчук находился в международном розыске по делу о мошенничестве, в котором также фигурировал его брат-близнец Константин. В ноябре 2016 года Интерпол прекратил розыск Капчука, поскольку "дело было признано хозяйственным спором, в котором отсутствует уголовная составляющая".

По версии следствия, Сергею Капчуку, занимавшему в 1997 году пост заместителя постоянного представителя губернатора Свердловской области при президенте РФ, были выделены 2 млрд неденоминированных рублей на покупку квартиры в Москве. Деньги были переведены на счет его брата-близнеца Константина Капчука. Квартиру в доме №9 на улице Оршанская Сергей Капчук оформил на свою супругу, а потом продал, присвоив деньги себе. В октябре 2006 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал Константина Капчука виновным в афере и осудил на пять лет, однако в феврале 2007 года он был амнистирован в связи со столетием парламентаризма России.