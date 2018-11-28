Единый день голосования могут перенести на октябрь

На 21 декабря назначено заседание рабочей группы при АП по выборному законодательству, на котором планируется затронуть вопрос о переносе единого дня голосования. Об этом, как сообщают СМИ, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

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Дата была согласована на встрече с первым заместителем руководителя АП Сергеем Кириенко. До этого времени планируется проанализировать возможности переноса даты ЕДГ. По некоторым данным, ЕДГ может быть назначен на последнее воскресенье октября.

Впрочем, как считают эксперты, вряд ли власть пойдет на перенос. Рассмотрение этого вопроса на встрече будет безрезультатным, уверен руководитель центра политологических исследований при Финансовом университете Павел Салин.

"Есть установка власти, что ничего не нужно менять, иначе управляемость процессом еще больше снизится, и власть проиграет. Просто есть определенное давление, пожелания со стороны ЦИК, и власть вынуждена на них реагировать. Есть позиция президента о том, что перемены не нужны, поэтому обсуждать будут, но поменяется что-то - вряд ли", - прокомментировал он Накануне.RU.

По его мнению, Кремлю работать в условиях высокой явки еще труднее, чем в условиях низкой. "Если переносить дату голосования, работать в условиях высокой явки, нужно обкатывать новые политтехнологические ходы, а власть пока к этому не готова. В условиях низкой явки власть может попытаться взять реванш, как, например, в том же Приморье. Но даже с низкой явкой не всегда получается грамотно работать, и уже бюджетники начинают голосовать против кандидата от власти. Условия высокой явки дадут еще более непредсказуемый результат, что невыгодно для власти", - считает политолог.

Он предположил, что декабрьский раунд рабочей группы "точно завершится ничем", а дальше "будут смотреть в зависимости от политической ситуации".