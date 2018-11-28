Мандат депутата Госдумы Сидякина, перешедшего на работу в администрацию Башкирии, передали Менделевичу

Мандат депутата Госдумы Александра Сидякина передан Борису Менделевичу. Временное удостоверение зарегистрированного кандидата состоялось на заседании ЦИК, передает ТАСС.

Кресло парламентария оказалось вакантным после перехода Сидякина на должность руководителя администрации главы Башкирии.

"Передать вакантный мандат депутата Государственной думы седьмого созыва зарегистрированному кандидату... Менделевичу Борису Давыдовичу", - говорится в постановлении Центризбиркома.

Отметим, Менделевич баллотировался на выборы в Госдуму по списку "Единой России" в региональной группе от Республики Татарстан.

В конце октября Сидякин в своих соцсетях сообщил, что это "его последний визит в Казань в качестве депутата Государственной Думы от Республики Татарстан". "Чтобы расти дальше, нужно пройти все уровни управленческой школы. Радий Фаритович Хабиров, Глава Республики Башкортостан, доверил мне важный пост - руководителя своей администрации", - написал он на своей странице в фейсбуке ранее.

Как сообщало Накануне.RU, врио губернатора Башкирии в октябре был назначен бывший глава подмосковного Красногорска Радий Хабиров. Напомним, 11 октября на сайте правительства Башкирии появилась информация о том, что Рустэм Хамитов объявил о своей отставке.