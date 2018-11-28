В подмосковном Наро-Фоминске задержан тренер, ударивший ногой воспитанника школы единоборств

В подмосковном Наро-Фоминске возбуждено уголовное дело о применении насилия тренером в отношении воспитанника школы единоборств, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Решение о возбуждении дела принято после проверки, проведенной по информации СМИ.

Инцидент произошел еще 11 марта 2018 года. Сообщается, что тренер в процессе тренировки в спортшколе нанес удар ногой в область головы 9-летнему мальчику.

В настоящее время подозреваемый задержан.