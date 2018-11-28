В Челябинской области пропала 15-летняя школьница

28 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Власти хотят убить КПРФ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Челябинская область

В Челябинской области пропала 15-летняя школьница

Министерства общественной безопасности Челябинской области подключиться к поиску 15-летней школьницы из Еткульского района. Соответствующее поручение дал губернатор Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Девочка ушла из дома ночью 26 ноября. Известно, что в этот день девочка на автовокзале Челябинска купила билет на автобус до Миасса.

Пропавшая выглядит старше своих лет, ее рост 160–165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы длинные и темно-русые. Девочка была одета в темно-синюю куртку с капюшоном, темно-синею вязанную шапку, черные джинсы, зимние кроссовки бежевого цвета. С собой школьница могла захватить мобильный телефон в желтом чехле. У пропавшей есть особая примета – шрамы от порезов на левой руке.

Также поддержку в поисковой операции должны оказать власти Миасса, Еманжелинского и Еткульского районов.

Тех, кто обладает информацией о местонахождении школьницы, просят сообщить об этом в отдел полиции.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинской области пропала 15-летняя школьница

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: школьница, девочка, поиски,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 1902

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети