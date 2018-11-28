В Челябинской области пропала 15-летняя школьница

Министерства общественной безопасности Челябинской области подключиться к поиску 15-летней школьницы из Еткульского района. Соответствующее поручение дал губернатор Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Девочка ушла из дома ночью 26 ноября. Известно, что в этот день девочка на автовокзале Челябинска купила билет на автобус до Миасса.

Пропавшая выглядит старше своих лет, ее рост 160–165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы длинные и темно-русые. Девочка была одета в темно-синюю куртку с капюшоном, темно-синею вязанную шапку, черные джинсы, зимние кроссовки бежевого цвета. С собой школьница могла захватить мобильный телефон в желтом чехле. У пропавшей есть особая примета – шрамы от порезов на левой руке.

Также поддержку в поисковой операции должны оказать власти Миасса, Еманжелинского и Еткульского районов.

Тех, кто обладает информацией о местонахождении школьницы, просят сообщить об этом в отдел полиции.