28 Ноября 2018
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"Они же дети": в Питере устроили скандал и не дали ученикам писать "отцу на фронт"

Родители в одной из школ Санкт-Петербурга, бывшего Ленинграда, возмутились, что учитель дал детям тему для сочинения, вызывающую слезы - школьники должны были написать "отцу на фронт". Родители забили тревогу, потому что им не понравилась реакция детей — одна девочка заплакала, другие "расстроились". Родители подняли тему — стоит ли так огорчать четвероклассников?

"Дочка пришла из школы и сказала, что ей задали написать "письмо отцу на фронт". Она села его писать и после первых строчек горько заплакала", — рассказала мама одной из школьниц Ольга.

По словам женщины, школьница "примерила" на себя роль ребенка в годы войны. "Видя реакцию дочки, я ужасно расстроилась и сказала ей не писать ничего, пообещав поговорить с учительницей", — добавила женщина. Ее слова приводит телеканал 78.

Она отметила, что задание не кажется хорошим не только ей, но "и многим другим родителям", которые также написали за ребенка это сочинение.

А петербургский историк и писатель Игорь Пыхалов в беседе с Накануне.RU одобрил идею учителя.

До 20 века войны шли постоянно, напоминает он, практически каждый мужчина участвовал минимум в двух войнах в течение жизни — в молодости и зрелости, поэтому к письмам на фронт относились спокойно. В 20 веке человечество пережило две мировых войны.

"Здесь мы видим пример неправильного воспитания, неправильного взгляда на войну, которые у нас культивировались последние десятилетия существования советской власти, — говорит Игорь Пыхалов. — Тогда в обществе возобладали настроения, которые можно свести к причитанию "лишь бы не было войны". Следующий логический шаг, что если война — это абсолютное зло, то ради того, чтобы не было войны, можно и сдаться врагу, что, собственно, мы и сделали во времена Горбачева, когда Советский Союз без боя капитулировал в Холодной войне".

Историк отмечает, что из-за этой капитуляции мы уже понесли потери, сопоставимые с количеством жертв Великой Отечественной войны — много погибших и в локальных конфликтах на территории бывшего СССР, и в бандитских разборках, миллионы людей умерли раньше времени из-за того, что упал уровень жизни, так что не всегда "пацифизм" — гарантия счастливой жизни.

Есть и другой момент, связанный с обучением. Родители оберегают детей от информации об ужасах войны и считают неправильным, если ребенок "переживет через себя" трагическую ситуацию, но даже для понимания истории такие эксперименты необходимы, считает эксперт, ведь, возможно, если бы "мальчик Коля" в свое время писал отцу такое "письмо на фронт", он не стал бы потом публично каяться перед врагом в Бундестаге.

"Мальчик выступал там не потому, что был воспитан в пацифистских традициях, а потому что был воспитан в либеральной парадигме, где Россия всегда виновата и должна каяться. Если бы ему в школе давали задания смоделировать ситуацию, что твой отец на фронте сражается за свою страну, то мальчик дошел бы своим умом, что он сражается за правое дело, поэтому каяться перед врагами — это не только совершенно неуместно, позорно, но и подло", — прокомментировал Игорь Пыхалов.

Бундестаг, выступление новоуренгойских школьников(2017)|Фото: https://www.youtube.com/watch?v=rOqZ7h69KME

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"Они же дети": в Питере устроили скандал и не дали ученикам писать "отцу на фронт"

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Теги: патриотизм, школа, образование, письмо отцу на фронт, онижедети, слезинка ребенка



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