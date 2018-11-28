В Челябинске открылся научно-исследовательский институт ядерной медицины
В Челябинском государственном университете открылся научно-исследовательский институт ядерной медицины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.
Институт будет координировать работу в области фундаментальных исследований, внедрение в практику методов лучевой терапии, подготовки научных кадров, формированию сети стратегических партнёрств. НИИ будет сотрудничать с предприятиями РФЯЦ – ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина, ПО "Маяк" и др.
Возглавил НИИ главный онколог министерства здравоохранения Челябинской области Андрей Важенин.