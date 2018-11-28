Правительство поручило Минтрансу до 25 декабря внести проект закона о смешанных перевозках

Правительство РФ поручило Минтрансу и ряду других ответственных ведомств до 25 декабря внести законопроект о комбинированных перевозках пассажиров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

Инициатива предполагает возможность осуществлять поездки и грузоперевозку, используя единый билет на несколько видов транспорта.

"Минтрансу России, Минэкономразвития России, Минфину и ФАС России внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект федерального закона "О прямых смешанных (комбинированных) перевозках". Срок – до 25 декабря 2018 года", - говорится в поручении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.