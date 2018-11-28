28 Ноября 2018
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Общество За рубежом

Маша Шарапова презентовала в Лос-Анджелесе новый Porsche 911 и новую стрижку

Ведущие мировые автоконцерны в эти дни представляют свои новинки на автосалоне в Лос-Анджелесе. В качестве специальных гостей приглашают голливудских знаменитостей, спортсменов и политиков. Накануне по салону в полупрозрачном костюме щеголяла певица Рианна, а потом ее сменила российская теннисистка Мария Шарапова (31), но уже в более пристойном виде – роскошном черном платье от Isabel Marant.

К презентации Мария тщательно готовилась. Например, сделала новую стрижку – не экстремально, но прилично уменьшила длину. Для такого консерватора как Шарапова – это уже большой и серьезный шаг.

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Шарапову пригласили презентовать новое поколение Porsche 911 серии 992 – чуть ли не главную новинку лос-анджелесского салона. Длинноногая блондинка прекрасно смотрелась на пассажирском сидении роскошного спорткара. Впрочем, специально для презентации Мария поучаствовала еще и в предварительном тест-драйве, на который явилась в простецком спортивном костюме.

Россиянка уже пять лет является рекламным лицом немецкого производителя автомобилей. В 2013-м представители компании, заключая контракт с Машей, объявили: "Мария — идеальный выбор. Её облик и харизма полностью соответствуют ценностям Porsche". Впрочем, после "мельдониевого" скандала немцы приостановили сотрудничество с Шараповой, но в 2016-м году она уже как ни в чем не бывало открывала салон Porshe в Лос-Анджелесе.

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Маша Шарапова презентовала в Лос-Анджелесе новый Porsche 911 и новую стрижку

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Теги: мария шарапова, porshe 911, автомобильный салон в лос-анджелесе, новая стрижка



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