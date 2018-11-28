Из курганской администрации уволился один из высокопоставленных чиновников, отвечающих за городское хозяйство

Директор департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Роман Сергеечев покидает свою должность.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, Сергеечев сам принял это решение.

"Роман Николаевич работает в своей должности сегодня последний день. Он написал заявление в связи с переходом на другую работу. На какую именно - не знаем", - добавили в пресс-службе.

В феврале этого года депутаты Курганской городской думы на очередном заседании досрочно прекратили полномочия Романа Сергеечева, который был депутатом курганского парламента с 2016 года - именно тогда он и занял кресло начальника департамента.