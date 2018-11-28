28 Ноября 2018
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Общество Курганская область

На площади Кургана начали устанавливать Новогоднюю елку

Подготовка к Новому году идёт полным ходом. Сегодня днём на центральной площади города начали монтировать главную городскую ёлку, а вечером проверили готовность гирлянд.

Специалисты произвели пробное включение светового оборудования, которым украшены ели за памятником Ленину и возле здания Администрации города, а также дома и деревья, расположенные с правой стороны.

Новым в праздничной иллюминации в этом году стало украшение мерцающими спайдерами расположенных на площади лип. Сегодня в тестовом режиме были включены гирлянды на деревьях и световые фонтаны, по правую сторону здания Администрации города. Позднее праздничная иллюминация на липах и электрофейерверки будут зажжены и по левой стороне.

Световым дождем и гирляндами «белт-лайт» текущей зимой будет украшено и здание расположенного рядом с площадью кинотеатра «Россия». Об этом во время тестового включения праздничной иллюминации Руководителя Администрации города Кургана Андрея Потапова и его заместителя, директора Департамента социальной политики Игоря Постовалова проинформировал директор МБУ «Городской Центр культуры и досуга» Вячеслав Тимошенко. Также подчеркивалось, что в преддверии пробного включения, была проведена полная ревизия праздничной иллюминации. Оборудование, вышедшее из строя, заменено, докуплены новые световые элементы.

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На площади Кургана начали устанавливать Новогоднюю елку

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Теги: елка, Курган, Новый год, установка



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