На площади Кургана начали устанавливать Новогоднюю елку

Подготовка к Новому году идёт полным ходом. Сегодня днём на центральной площади города начали монтировать главную городскую ёлку, а вечером проверили готовность гирлянд.

Специалисты произвели пробное включение светового оборудования, которым украшены ели за памятником Ленину и возле здания Администрации города, а также дома и деревья, расположенные с правой стороны.

Новым в праздничной иллюминации в этом году стало украшение мерцающими спайдерами расположенных на площади лип. Сегодня в тестовом режиме были включены гирлянды на деревьях и световые фонтаны, по правую сторону здания Администрации города. Позднее праздничная иллюминация на липах и электрофейерверки будут зажжены и по левой стороне.

Световым дождем и гирляндами «белт-лайт» текущей зимой будет украшено и здание расположенного рядом с площадью кинотеатра «Россия». Об этом во время тестового включения праздничной иллюминации Руководителя Администрации города Кургана Андрея Потапова и его заместителя, директора Департамента социальной политики Игоря Постовалова проинформировал директор МБУ «Городской Центр культуры и досуга» Вячеслав Тимошенко. Также подчеркивалось, что в преддверии пробного включения, была проведена полная ревизия праздничной иллюминации. Оборудование, вышедшее из строя, заменено, докуплены новые световые элементы.