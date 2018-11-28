Скончался создатель мультика "Губка Боб – квадратные штаны"

В США скончался создатель мультфильма "Губка Боб – квадратные штаны" ("SpongeBob SquarePants") Стивен Хилленберг. Ему было 57 лет.

В 2017 году Стивен сообщил, что у него обнаружено редкое и неизлечимое пока заболевание - Боковой амиотрофический склероз (БАС). У мужчины осталась жена Карен и сын Клай.

Компания Nickelodeon, которая стала "домом" для Губки Боба, назвала Хилленберга "любимым другом и давним творческим партнером для всех". "Наши сердца с семьей Стивена", - говорится в заявлении телеканала.

Хилленберг придумал Губку Боба в конце 90-х. Его путь в мультипликацию был очень долгим. Стивен преподавал морскую биологию в школе, но в конечном итоге объединил свою любовь к морю и художественные таланты. Сначала на Nickelodeon Стивен работал в качестве режиссера-мультипликатора в у "Новая жизнь Рокко", а потом появился Губка Боб (премьера мультика состоялась в 1999 году).

Кроме телевизионного сериала о Губке было снято два полнометражных фильма. Первый из них собрал в прокате более $140 млн.

БАС - медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних (моторная кора головного мозга), так и нижних (передние рога спинного мозга и ядра черепных нервов) двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

Характеризуется прогрессирующим поражением двигательных нейронов, сопровождаемым параличом (парезом) конечностей и атрофией мышц. Смерть наступает от инфекций дыхательных путей или отказа дыхательной мускулатуры. Боковой амиотрофический склероз следует отличать от синдрома БАС, который может сопровождать такие заболевания, как клещевой энцефалит.