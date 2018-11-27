"Он внимательно смотрел фильм про Бэтмена". Глава Кургана отправляется в ночной рейд по качеству уборки городских улиц

Руководитель администрации Кургана Андрей Потапов в сопровождении чиновников мэрии отправится в ночной рейд и будет лично контролировать уборку городских улиц от снега. Ранее глава Зауралья Вадим Шумков отправил Потапова контролировать ситуацию прямо с заседания областного правительства - врио губернатора остался очень недоволен уборкой снега.

Отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU о качестве уборки городских улиц, Вадим Шумков отметил, что рад за Потапова и за его стремление отправиться в ночной рейд по городу.

"Я рад, что он поедет в ночной рейд. Видимо, Андрей Юрьевич очень внимательно смотрел фильм про Бэтмена. Я бы не стал кидаться в крайности и искать какие-то персональные причины. Мы с Андреем Юрьевичем уже несколько совместных рейдов провели. Я уверен, что городская администрация добьется того, что город будет чист", - сказал Вадим Шумков.

Шумков добавил, что количество уборочной техники не бесконечно.

"Там есть и определенные проблемы в финансировании. Уверен, что ночные рейды будут продолжаться. Я сам, не в ночной рейд, конечно, но в один из выходных дней поеду совместно с сотрудниками городской администрации и посмотрю, как убираются городские улицы. Есть определенные жалобы и по уборке тротуаров - там тоже порой скверно убирается, а где-то и вообще не убирается", - добавил глава региона.

За двое минувших суток в Кургане выпало большое количество осадков в виде снега. Жители в социальных сетях пишут жалобы на работу управляющих компаний и администрации города.