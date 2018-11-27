"Вносим 10 миллионов на ГЛОНАСС, но на пожарную сигнализацию в доме престарелых нет денег". Шумков объяснил оптимизацию в Зауралье

Губернатор Курганской области Вадим Шумков объяснил необходимость оптимизации численности чиновников аппарата правительства, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU - по некоторым специалистам превышение в два раза.

"При всей слабой обеспеченности бюджета, наблюдается полный обвес организациями, которые не связаны с выполняемыми полномочиями, как я уже приводил пример - девять институтов развития, которые якобы занимаются развитием бизнеса, при этом Курганская область даже не в первой половине списка по экономике, понимаете о чем я говорю? У каждого из этих предприятий есть какая-то недвижимость - арендованная либо собственная, есть штат. Поэтому, конечно, мы сейчас оптимизацию будем делать для освобождения. Второе - порядка 10 компаний, это ГУПы, ПАО и прочие ООО, мы насчитали, которые не связаны с исполняемыми правительством полномочиями. Для примера - в Курганской области две лаборатории по измерения качества дорожного строительства, две! При том, что объема дорожного строительства даже на одну не хватает. Одна причем в форме ООО, друга ГУП - для чего? В Курганской области несколько предприятий, которые занимаются контролем строительства, при том, что есть отдельный стройнадзор. В Курганской области есть финансовое участие в одном из предприятий, которое занимается внедрением ГЛОНАСС, для понимания ГЛОНАСС внедряют рыночные операторы, их несколько десятков в России. Для чего? Каждый год вносить по десять миллионов в предприятие, которое якобы занимается ГЛОНАСС, при том, что мы не имеем денег поставить пожарную сигнализацию в доме для престарелых, чтобы люди просто заживо не сгорели? Какие должны быть мои выводы?" - обратился губернатор к журналистам.

Шумков подчеркнул, что будет в данной ситуации принимать решения, которые направлены на интересы курганцев, а не определенной группы людей, которая создает для себя способ зарабатывать деньги.

"Могу сказать, что сейчас идет работа комиссии по оптимизации правительства Курганской области, для понимания, по отдельным департаментам первый подход позволил судить о том, что у нас превышение на 30-40% от разумной численности наблюдается. Мне цифру говорили, что в правительстве Курганской области количество работников по всем департаментам 1500 человек, из них 100 это сисадмины. Это крайний перебор 145 - заняты кадровой работой, 160 бухгалтеров. Я сравниваю показатели с соседними субъектами, и коллеги, которые приводили мне аргументы, что это, оказывается, еще мало, уходили от меня с помутившимся взглядом, потому что в два раза превышение по соотношению на душу населения у нас этих специалистов", - возмущен губернатор.