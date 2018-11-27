Президентом Футбольной национальной лиги переизбран Игорь Ефремов

26 ноября в Москве состоялось заседание общего собрания Футбольной национальной лиги. Были проведены досрочные выборы президента.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, выборы проводились в связи с обращением ряда клубов лиги. В результате на этот пост был единогласно переизбран действующий руководитель ФНЛ Игорь Ефремов.

Как уточнили в РФС, Ефремов переизбран со сроком полномочий на четыре года.

Напомним, в августе этого года в Футбольной национальной лиге был установлен новый рекорд посещаемости тура.