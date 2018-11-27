Дедолларизация на марше? Расчеты в нацвалютах между странами ЕАЭС выросли до 70%

Страны Евразийского экономического союза нарастили расчеты в национальных валютах. Доля таких расчетов в первом полугодии текущего года достигла 70%. Об этом заявил первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько.

По данным статистики, наибольшая доля расчетов в национальных валютах приходится на торговлю с Россией и осуществляется в рублях.

Изначально промышленный потенциал бывшего СССР был сосредоточен в Белоруссии, Российской Федерации, Казахстане и на востоке Украины. И сейчас можно говорить, что Беларусь, Казахстан и Россия являются ядром Евразийского союза. При этом, как рассказал Накануне.RU директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев, российский рубль не совсем соответствует статусу даже региональной резервной валюты. Он является слишком волатильным и слабым.

"Это, конечно, нравится спекулянтам и экспортерам, однако однозначно не нравится субъектам внешнеэкономической деятельности и желающим рассматривать рубль в качестве валюты для инвестиций. И это при том, что на Московской бирже существует достаточно развитый рынок капитала", – считает эксперт.

По его словам, ядро Евразийского союза должно двигаться к наднациональной денежной единице, взяв за основу опыт евро.

"Кстати, именно наднациональная денежная единица предполагалась при образовании СНГ в 1992 году. Однако гиперинфляция и девальвация российского рубля, вызванная монетарной политикой Егора Гайдара, похоронила эту идею", – напоминает Александр Разуваев.

Сергей Приходько сообщил, что переговоры о расширении состава участников ЕАЭС в настоящий момент не ведутся. Он отметил, что сейчас в приоритете углубление и укрепление интеграции.

Отметим, что недавно Правительство РФ засекретило план дедолларизации экономики. О подготовке российским правительством плана по отказу от доллара стало известно осенью. Конечная цель — перевести расчёты с крупнейшими торговыми партнерами РФ — Китаем и ЕС — в юани и евро, а со странами ЕАЭС — в рубли.

Доктор экономических наук Валентин Катасонов считает успехи России на пути дедолларизации локальными. Он отмечает, что экономика страны в высшей степени долларизована.

"Практически все денежное обращение РФ долларизировано. С этого надо начинать, а дальше можно продолжать разговоры по поводу наличных долларов в обращении внутри России. Наличные доллары сегодня хранят не только и не столько на банковских депозитах, сколько "под матрасами". Есть экспертные оценки, которые говорят о том, что если перевести эту наличную долларовую массу в рубли по нынешнему официальному курсу, то получится, что долларовая масса составляет около половины от рублевой наличной массы. А если еще учесть другие иностранные валюты, которые тоже находятся где-то "под матрасами", а не в банках, то получается уже "фифти-фифти": 50% денежной наличной массы – иностранная валюта, а 50% – рубли.

В общем, к сожалению, наша внутренняя экономика в высшей степени долларизована. Это очень серьезный вопрос. А о долларизации экономики внутри страны вообще никто не говорит. Хотя это еще более страшная вещь", – отмечал эксперт.