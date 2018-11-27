27 Ноября 2018
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В аэропорту Казани совершил вынужденную посадку самолет, следовавший из Орска в Москву

В аэропорту Казани совершил вынужденную посадку самолет, следовавший из Орска в Москву, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Самолет принадлежит авиакомпании "Икар", на его борту в момент инцидента находились 76 человек.

Причины происшествия не уточняются.

"Самолет, следовавший рейсом Орск - Шереметьево (Москва), вынужденно сел в Казани в 04:54. На борту 76 пассажиров. Борт в данный момент находится в Казани", - отметили в аэропорту. Ожидается, что пассажиров до места назначения доставит борт авиакомпании "Сибирь".

В Приволжской транспортной прокуратуре, по данным СМИ, сообщили, что причиной вынужденной посадки самолета в Казани стала некорректная индикация топлива.

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В аэропорту Казани совершил вынужденную посадку самолет, следовавший из Орска в Москву

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Теги: самолет, Москва, Шереметьево, Орск, Казань, посадка



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