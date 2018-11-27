В следующем году в курганских автобусах может появиться единая безналичная оплата проезда для льготников

Глава администрации Кургана Андрей Потапов встретился с городскими перевозчиками. Одной из главных тем обсуждения стала возможность внедрения со следующего года в автобусах единой безналичной системы оплаты проезда для льготников.

Андрей Потапов отметил, что этот вопрос стоит детально рассмотреть и поручил рассмотреть возможность выпуска единых карт, а также посчитать сколько денег будет затрачено на это нововведение из городского бюджета.

"Эта карта должна быть принята в обращение на всей муниципальной маршрутной сети, чтобы жители города не испытывали неудобств при проезде в общественном транспорте", - сказал Потапов.