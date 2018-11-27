27 Ноября 2018
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Общество Курганская область

Ежемесячную выплату при рождении ребенка и лицензию для медклиник теперь можно получить в Многофункциональном центре

Многофункциональный центр по предоставлению государственных услуг населению в Зауралье расширил список своих возможностей - общее число предоставляемых услуг выросло до 110, добавились три новые.

О новых услугах рассказал чиновникам начальник управления информационных технологий региона Вячеслав Галактионов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства области.

Сейчас, придя в МФЦ, граждане могут оформить получение ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка. Также представители медицинских организаций могут по принципу "одного окна" получить лицензию.

Еще одна новая услуга - исполнение обязательств по государственным жилищным сертификатам, которые есть у граждан, лишившихся жилья в результате ЧС и различного рода стихий.

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Ежемесячную выплату при рождении ребенка и лицензию для медклиник теперь можно получить в Многофункциональном центре

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Теги: МФЦ, Госуслуги, Зауралье, лицензия, выплата, рождение, ребенок, сертификат



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