Ежемесячную выплату при рождении ребенка и лицензию для медклиник теперь можно получить в Многофункциональном центре

Многофункциональный центр по предоставлению государственных услуг населению в Зауралье расширил список своих возможностей - общее число предоставляемых услуг выросло до 110, добавились три новые.

О новых услугах рассказал чиновникам начальник управления информационных технологий региона Вячеслав Галактионов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства области.

Сейчас, придя в МФЦ, граждане могут оформить получение ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка. Также представители медицинских организаций могут по принципу "одного окна" получить лицензию.

Еще одна новая услуга - исполнение обязательств по государственным жилищным сертификатам, которые есть у граждан, лишившихся жилья в результате ЧС и различного рода стихий.