27 Ноября 2018
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Общество Курганская область

После встречи с главой региона зауральские предприниматели будут учить деловой английский язык

Глава Курганской области Вадим Шумков встретился с зауральскими бизнесменами. Подобные встречи стали уже традицией для врио губернатора - до этого он познакомился с местными блогерами, сейчас настала очередь предпринимателей.

В ходе двухчасового обсуждения бизнесмены задали Шумкову много вопросов, рассказали о своих проблемах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

На встречу пришли 27 бизнесменов - владельцы кафе и ресторанов, туристических фирм, промышленники и программисты. Вместе с главой региона предприниматели обсудили различные проекты: новые и те, которые уже работают на территории Зауралья.

Вадим Шумков, бизнесмены Кургана(2018)|Фото:kurganobl.ru

По итогам переговоров Вадим Шумков дал своим подчиненным несколько поручений. Например, бизнесмены изъявили желание учить деловой английский язык, а также совершенствовать свои знания в IT-технологиях. Также врио губернатора сделал предложение нескольким особо активным предпринимателям войти в состав областного инвестиционного совета и другие общественные советы.

Как отметил глава Курганской области, разговором он остался доволен.

"Я вижу, что бизнесмены готовы развиваться и я также готов двигаться в их направлении, но жду и от предпринимателей встречного движения.", - отметил Вадим Шумков.

курганские бизнесмены(2018)|Фото:kurganobl.ru

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После встречи с главой региона зауральские предприниматели будут учить деловой английский язык

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Теги: Вадим Шумков, бизнес, встреча, предприниматели, инициативы, Центр развития бизнеса



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