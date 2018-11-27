После встречи с главой региона зауральские предприниматели будут учить деловой английский язык

Глава Курганской области Вадим Шумков встретился с зауральскими бизнесменами. Подобные встречи стали уже традицией для врио губернатора - до этого он познакомился с местными блогерами, сейчас настала очередь предпринимателей.

В ходе двухчасового обсуждения бизнесмены задали Шумкову много вопросов, рассказали о своих проблемах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

На встречу пришли 27 бизнесменов - владельцы кафе и ресторанов, туристических фирм, промышленники и программисты. Вместе с главой региона предприниматели обсудили различные проекты: новые и те, которые уже работают на территории Зауралья.

По итогам переговоров Вадим Шумков дал своим подчиненным несколько поручений. Например, бизнесмены изъявили желание учить деловой английский язык, а также совершенствовать свои знания в IT-технологиях. Также врио губернатора сделал предложение нескольким особо активным предпринимателям войти в состав областного инвестиционного совета и другие общественные советы.

Как отметил глава Курганской области, разговором он остался доволен.

"Я вижу, что бизнесмены готовы развиваться и я также готов двигаться в их направлении, но жду и от предпринимателей встречного движения.", - отметил Вадим Шумков.