27 Ноября 2018
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В Екатеринбурге памятник Ленину защитили от сноса: монументу определили новые границы

В Екатеринбурге окончательно запретили снос памятника Ленину на Площади 1905 года. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области выпустило приказ, где определены новые защитные границы монумента. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU

Согласно приказу, ведомство запретило на территории памятника строительные работы и хозяйственную деятельность, которая ведет к разрушению объекта. Также запрещается прокладывать наземные и воздушные инженерные коммуникации за исключением тех, которые необходимы для проведения работ по сохранению объекта. Кроме того, в обозначенных границах нельзя устанавливать рекламные конструкции и создавать "разрушающие вибрационные нагрузки".

Стоит напомнить, что в мае руководство Екатеринбурга заявило о том, что намерено отреставрировать памятник Ленину, при этом самого вождя на время работ хотели убрать. Тогда городских общественников взволновала эта новость. Некоторые активисты готовы были круглосуточно дежурить возле монумента. Отметим, что ремонтные работы на монументе планируется провести в 2019 году, их стоимость оценивается в 35 млн рублей.

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В Екатеринбурге памятник Ленину защитили от сноса: монументу определили новые границы

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Теги: Памятник Ленину, монумент, Площадь 1905 года



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