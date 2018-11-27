27 Ноября 2018
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Экономика Украина

Украинский банк отсудил у России $1,3 за потерю активов в Крыму

Международный арбитраж Парижа присудил "Ощадбанку" $1,3 млрд компенсации в споре с Россией из-за спора по утрате активов в Крыму, сообщила пресс-служба украинского банка.

По решению суда Россия обязана компенсировать проценты, которые будут начисляться на эту сумму с момента вынесения решения арбитражем и до того момента, когда исковое требование будет фактически погашено.

"Ощадбанк" заявил о планах добиваться исполнения решения арбитража "в соответствующих юрисдикциях во всем мире".

РБК со ссылкой на Минюст сообщил, что Москва не признает решения международного арбитража, так как рассматриваемое дело находится вне его юрисдикции.

Напомним, в 2014 г. Центробанк РФ предписал прекратить деятельность украинских банков в Крыму. Как сообщало Накануне.RU, "Ощадбанк" подал иск в 2016 г. До этого "Ощадбанк" проиграл суд за торговый знак "Сбербанк". Украинский банк настаивал, что является единственным законным владельцем прав на этот знак и обвинял российский Сбербанк в нарушении прав интеллектуальной собственности.

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Украинский банк отсудил у России $1,3 за потерю активов в Крыму

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Теги: Ощадбанк, Крым, Суд



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