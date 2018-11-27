27 Ноября 2018
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Происшествия Курганская область

Несовершеннолетняя курганская девочка попала под колеса иномарки, нарушив правила

Девочка 2004 года рождения решила нарушить правила и перейти дорогу в неположенном месте. Не найдя поблизости пешеходный переход, она начала перебегать проезжую часть - в этот момент ее сбил водитель на "Тойоте".

Авария произошла 26 ноября в 17.50 у дома №69А на улице Комиссаров в Северном поселке Кургана, рассказали Накануне.RU в ГИБДД города.

Водитель ехал со стороны улицы Плеханова в сторону Чкалова. Девочка-подросток получила травму локтя и головы, ей назначили амбулаторное лечение.

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Несовершеннолетняя курганская девочка попала под колеса иномарки, нарушив правила

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Теги: Комиссаров, Северный, девочка, водитель, Тойота



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