Несовершеннолетняя курганская девочка попала под колеса иномарки, нарушив правила

Девочка 2004 года рождения решила нарушить правила и перейти дорогу в неположенном месте. Не найдя поблизости пешеходный переход, она начала перебегать проезжую часть - в этот момент ее сбил водитель на "Тойоте".

Авария произошла 26 ноября в 17.50 у дома №69А на улице Комиссаров в Северном поселке Кургана, рассказали Накануне.RU в ГИБДД города.

Водитель ехал со стороны улицы Плеханова в сторону Чкалова. Девочка-подросток получила травму локтя и головы, ей назначили амбулаторное лечение.