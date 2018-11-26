Руководство курганского предприятия спрятало деньги, чтобы не платить налоги

Курганское предприятие "Уралспецтранс", которое оказывает услуги по перевозке, скрыло более 5 млн рублей налогов.

За счет этих денег должно было быть произведено взыскание налогов, выставленных фирме еще год назад, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Руководство предприятия рассчитывалось с контрагентами в обход нормальных процедур, не используя счет фирмы.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия.