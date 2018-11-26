На реконструкцию аэродрома Челябинска из федерального бюджета выделят 5,3 млрд рублей

На реконструкцию аэродрома Челябинска направят 5 млрд 369,9 млн рублей. Бюджетные ассигнования предусмотрены в проекте федерального бюджета. Единственным исполнителем работ стала компания "Центродорстрой".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе заксобрания области, вопрос реконструкции аэропорта рассматривался на заседании комитета по промышленной политике и транспорту. Работы планируется завершить до проведения саммитов ШОС и БРИКС. Так, новый аэровокзал планируется ввести в эксплуатацию в период с декабря 2019 по июнь 2020 года.

В целом в модернизацию аэропортового комплекса будет инвестировано около 11 млрд рублей.

Реконструкцией аэродрома займется ОАО "Центродорстрой". Именно эту компанию правительство РФ определило в качестве единственного исполнителя работ.

"В генподрядчики ни одна строительная фирма Челябинска не подошла, но на субподряде они будут задействованы. Одно из условий области - дать работу южноуральцам. При прочих равных параметрах, местные поставщики и строители будут иметь преимущество", - сообщил председатель комитета по промышленной политике и транспорту Павел Шиляев.

Среди актуальных вопросов, которые еще предстоит решить, вопрос о выделении средств федерального бюджета на расширение пункта пропуска через государственную границу РФ в аэропорту, а также на реализацию II и III этапов реконструкции аэродрома в 2019-2020 годах.

Добавим, что в начале 2019 года депутатам ЗСО представят стратегию развития аэропорта "Баландино" после проведения саммитов ШОС и БРИКС.