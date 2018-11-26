26 Ноября 2018
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Политика Свердловская область Уральский ФО

"Спросите Высокинского…" Жители Екатеринбурга могут продолжать мечтать о метро

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов прокомментировал журналистам заявление главы Екатеринбурга Александра Высокинского о том, что в столице Среднего Урала метро будет строиться даже вне рамок выcтавки "Экспо-2025", передает корреспондент Накануне.RU.

"Если Высокинский так сказал, то надо спрашивать в первую очередь у него, - посоветовал Орлов. - Наверное, мечта каждого жителя Екатеринбурга - построить вторую очередь метро, к этому надо стремиться, и губернатор [Евгений Куйвашев] это подтверждает, раз мы жителям это обещали. Не такими темпами, не так быстро [как в случае победы в заявке на "Экспо-2025"], но, тем не менее, эту задачу будем решать".

Вице-губернатор также заявил, что транспортную доступность и комфорт для пассажиров в Екатеринбурге может обеспечить "только строительство второй очереди метро".

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"Спросите Высокинского…" Жители Екатеринбурга могут продолжать мечтать о метро

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Теги: метро екатеринбург, алексей орлов



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