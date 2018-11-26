26 Ноября 2018
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Общество Курганская область

Больницы, дороги, инвесторы. Вадим Шумков собирает журналистов на пресс-конференцию

Глава Курганской области Вадим Шумков решил встретиться с журналистами региона, чтобы рассказать о проделанной работе на новом посту. Напомним, первая встреча с журналистами прошла почти сразу же после назначения Шумкова врио губернатором Зауралья в начале октября этого года.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе главы Зауралья, на пресс-конференции речь пойдет об итогах проверок районных больниц, о переговорах с инвесторами и о ситуации с уборкой улиц от снега и грязи.

На своей первой встрече со СМИ Вадим Шумков пообещал, что вся информация будет доводиться до журналистов открыто и честно, а, самое главное, оперативно и из первых уст.

Встреча запланирована на 27 ноября в 15.30 в здании правительства Курганской области.

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Больницы, дороги, инвесторы. Вадим Шумков собирает журналистов на пресс-конференцию

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Теги: Вадим Шумков, пресс-конференция, журналисты, дороги, больницы, инвесторы



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